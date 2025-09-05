عنف وضرب بالكرباج.. أجواء غريبة في احتفالات المولد النبوي بمصر (فيديو إرم)

تداول رواد التواصل مقطع فيديو مثيرًا للجدل من مركز تلا بمحافظة المنوفية في مصر خلال احتفالات المولد النبوي، إذ يُظهر الفيديو الذي لقي استنكارًا واسعًا على السوشيال ميديا مشاهد عنيفة لحشد من الشباب يتشاجرون وسط احتفال ديني.

ويرتدي أحدهم زيًا أزرق ويمارس ضربًا عنيفًا باستخدام الكرباج، فيما يتحكم أربعة أشخاص بشاب آخر ويضربونه بالكرباج بطريقة اعتبرها المشاهدون وحشية وغير معتادة، ولا تمتّ للاحتفال الديني بصلة.

وصفت التعليقات المشهد بأنه طقوس محظورة، فيما شدد نشطاء على استمراريته في القرية منذ سنوات، ما أثار نقاشًا حول ضرورة محاربة طقوس الاحتفال هذه، لا سيما إذا ما تزامنت مع مناسبة عيد المولد النبوي الشريف.