"طعنة في الرقبة".. لماذا حاول "عدو ترامب" الانتحار أمام أعين ابنته؟ (فيديو)

لحظات من الرعب والخوف عاشتها محكمة في فلوريدا الأمريكية بعد محاولة ريان روث المتهم بمحاولة اغتيال الرئيس دونالد ترامب إنهاء حياته وعدم انتظار الحكم النهائي.

وأمام أعين القضاة والمحلفين ومن حضر من الجمهور، استل روث قلما كان أمامه ووجهه نحو رقبته محاولا الانتحار لكن عناصر الأمن تحركوا بسرعة، طرحوه أرضا واقتادوه بالقوة إلى خارج قاعة المحاكمة.

وبينما كان أفراد "خدمة المارشالات" يسحبون روث إلى خارج المحكمة، بدأت ابنته سارة روث في الصراخ "أحبك يا أبي، لا تفعل أي شيء. سأخرجك".

ودون سترة أو ربطة عنق تم جلب روث أمام القاضي مجددا إلى داخل المحكمة، ليستمع لقرار القاضي بأن جلسة الثامن من ديسمبر كانون الأول ستكون للنطق بالحكم النهائي بعد إدانته بجميع التهم المنسوبة إليه، وهو ما يعني أن "السجن المؤبد" ما ينتظر روث.

ولم يفوت ترامب المناسبة وهنأ وزيرة العدل "بام بوندي" والمدعين العامين في وزارة العدل، معتبرا أن روث كان "رجلا شريرا بنيّة شريرة".