بحثا عن المشاهدات.. نجم إنستغرام يقذف ابنه من جرف صخري

في مشهد صادم أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل، نشر المؤثر الأمريكي غاريت جي، من عائلة "The Bucket List Family"، مقطع فيديو يظهر فيه وهو يرمي ابنه البالغ من العمر سبع سنوات من أعلى منحدر صخري إلى بحيرة باول في كولورادو.

وادّعى أن هدفه كان "تعليمه التغلب على الخوف". الفيديو، الذي تجاوز 3 ملايين مشاهدة، أظهر الطفل يصرخ أثناء السقوط، قبل أن يخرج من الماء مبتسمًا، وسط تشجيع الحاضرين.

ورغم الانتقادات الواسعة، دافع غاريت عن تصرفه، قائلًا إن الطفل هو من اختار أن يُرمى بدلًا من القفز بنفسه، مؤكدًا أن الموقع كان آمنًا نسبيًّا. تصريحات غاريت، التي شبّه فيها تصرفه بما تفعله النسور مع صغارها، لاقت استهجانًا واسعًا، خاصة أن والدة الطفل لم تكن موافقة.

الحادثة أعادت طرح تساؤلات حول استغلال الأطفال في المحتوى الرقمي، وسط مطالبات بضوابط قانونية تحميهم من المخاطر النفسية والجسدية باسم "المغامرة" والشهرة.