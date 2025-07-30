زفاف ملكة جمال الجزائر في كنيسة يُشعل الجدل (فيديو)

أثار زفاف ملكة جمال السياحة العربية في الجزائر، شناز بلعيد، جدلا واسعا بعد انتشار صور حفل زفافها داخل كنيسة في لبنان، برفقة رجل أعمال لبناني مسيحي.

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وأثارت الصور التي أظهرت طقوسا دينية مسيحية موجة من التساؤلات حول ديانتها، ومدى صحة الأنباء التي تحدّثت عن تخليها عن الإسلام.

وضجت مواقع التواصل بالتعليقات، بين من اعتبر الأمر "صدمة للهوية"، ومن دافع عن حرية الاختيار.

وخرجت بلعيد عن صمتها، مؤكدة في منشور مقتضب أنها لا تزال مسلمة، مطالبة باحترام حياتها الخاصة.

ويُعد الزفاف الذي جرى في يوليو 2025، مشهدا غير مألوف في المجتمع الجزائري المحافظ، ما جعله يتحوّل إلى قضية على مواقع التواصل تثير الانقسام والتساؤلات.