ألغام بحرية تقتحم شاطئاً أوكرانيا وتودي بحياة 3 أشخاص (فيديو)

شهدت سواحل البحر الأسود في أوكرانيا حادثة مأساوية هزت المصطافين وأهالي المنطقة بعد أن جرفت الأمواج ألغاماً بحرية إلى الشواطئ المزدحمة؛ ما أدى إلى انفجارين متتاليين أوديا بحياة ثلاثة أشخاص.

وفقاً لصحيفة ميترو فقد وقعت الحادثة على مسافة لا تزيد على 50 متراً من شواطئ "زاتوكا" و"كارولينو بوهاز" حيث كان الناس يستمتعون بعطلتهم الصيفية.

تصاعد عمود مائي هائل فجأة وأصاب الذعر الحاضرين مع ظهور أجزاء من الجثث تنجرف نحو الرمال.. السلطات المحلية أكدت أن الضحايا تجاهلوا التحذيرات اللافتة التي تحظر السباحة في هذه المناطق الخطرة والتي لا تزال مهددة بالألغام البحرية المتبقية من الصراع الدائر بين أوكرانيا وروسيا.

فرق الطوارئ المختصة هرعت إلى الموقع لإبطال مفعول الألغام وتأمين الساحل مع تأكيد وجود 32 منطقة سباحة آمنة؛ لكن السلطات جددت تحذيراتها من خطورة تجاهل التعليمات خاصة في أوقات الطقس العاصف أو عند سماع صافرات الإنذار الجوي.