تحذير صادم من نقيب الأطباء العراقي "الطب ليس مستقبلكم"

"لا تقرروا الذهاب لكلية الطب" نصيحة غريبة موجهة لخريجي الثانوية في العراق لكن الأغرب هو أنها وُجهت من نقيب أطباء العراق.

حسنين شنبر كتب عبر صفحته في فيسبوك: "لا تقرروا الذهاب لكلية الطب قبل دراسة كل الخيارات.. فكلام الأجداد ليس بالضرورة ملائماً للمستقبل ولا حتى القريب".

ربما لم يكن شنبر مدركاً أنه سيثير عاصفة من الجدل على منصات التواصل، خاصة بعدما أيّد كلامه نقيب صيادلة العراق.

وقال النقيب: "فكروا جيداً قبل التقديم على كليات الصيدلة"، ومن بعده جاء نقيب أطباء الأسنان أيضاً.

ومن وجهة نظرهم لن يكون التعيين الحكومي بعد 5 سنوات متاحاً، وهو ما يجب أن يأخذه الطلاب بعين الاعتبار.

لكن على ما يبدو أن هذه النصائح أثارت القصة جدلاً واسعاً، وانقساماً في الآراء.

ورأى البعض أن الأطباء على حق في دعوة خريجي الثانوية للبحث عن كليات أخرى، فيما قال آخرون إنه يجب إيجاد حلول للخريجين الجدد وتأمين فرص عمل وحل الأزمة المتفاقمة.