"لقطة تثير تفاعلا".. ماعز تدخل مسجدا وسط صلاة الجماعة (فيديو إرم)



سُجلت في منطقة كيزيلتبه بمدينة ماردين التركية واقعة طريفة، حين اقتحمت ماعز صغيرة مسجدا أثناء أداء المصلين لصلاة الجماعة، ما أثار تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.

وأظهرت لقطات الفيديو المتداولة دخول العنزة إلى المسجد في حي تشينارجيك، وتجولها بين الصفوف بصوتها الذي طغى على تلاوة المصلين، دون أن تُحدث أي ضرر أو فوضى، وهو ما وثقته كاميرات المراقبة بشكل واضح.

وتعامل المصلون مع الموقف بهدوء، وأخرجوا الماعز من المسجد بعد انتهاء الصلاة دون إيذائها، ما جعل المشهد طريفا وأثار ابتسامة الحاضرين.

ويُعرف حي تشينارجيك بوجود مناطق زراعية مجاورة، ما يجعل دخول الحيوانات إلى الأماكن العامة أمرا شائعا، لكن اقتحام مسجد أثناء الصلاة يبقى حدثا نادرا وجاذبا للانتباه، خاصة مع تداول الفيديو بشكل واسع على منصات التواصل.