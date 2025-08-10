دهس مروع في تعز.. طفل ينجو بأعجوبة من الموت المحقق

تداول نشطاء يمنيون مقطع فيديو مؤثرًا يوثّق لحظة نجاة طفل، يُدعى "تركي"، من الموت تحت عجلات شاحنة مياه في إحدى أزقة مدينة تعز.

وظهر الطفل في الفيديو وهو يلهو مع إخوته قبل أن يدخل أسفل الشاحنة أثناء مرورها، ليخرج من الجهة الأخرى دون أن يُصاب بأي أذى.

والد الطفل، عيسى العرز، نشر الفيديو عبر "فيسبوك"، مرفقًا بدعاء حمد وشكر لله على نجاته.

الحادثة أثارت تفاعلًا واسعًا، وطالب نشطاء بتوعية الأسر بخطورة لعب الأطفال في الشوارع، وتشديد الرقابة على سائقي المركبات داخل الأحياء السكنية.