"من القصر للسجن".. حبس رئيس وزوجته لأول مرة في تاريخ كوريا الشمالية

لأول مرة في تاريخ كوريا الجنوبية.. رئيس سابق وزوجته يُعتقلان معا.. في مشهد هزّ أركان السياسة الكورية.. السيدة الأولى السابقة للبلاد، كيم كيون هي، خلف القضبان، في الحبس الانفرادي بعد اعتقالها بتهم ثقيلة.. التلاعب بالأسهم، والتدخل في الانتخابات، والرشوة.

اعتقال السيدة الأولى السابقة جاء في وقت يواجه زوجها، الرئيس السابق يون سوك يول، هو الآخر محاكمة جنائية بتهمة محاولة فرض الأحكام العرفية وكلاهما يقبعان في حبس انفرادي، لكن في منشأتين مختلفتين.

التحقيقات تكشف عن تلقي كيم هدايا فاخرة من شامان مثير للجدل، بينهم قلادة من فان كليف آند أربلز ارتدتها في قمة الناتو عام 2022، إضافةً لتهم التلاعب بأسعار أسهم.

أما زوجها، فقد أُقيل من منصبه في أبريل الماضي، بعد أن وصفت المحكمة الدستورية تحركه لفرض الحكم العسكري بأنه "انتهاك للمبادئ الديمقراطية".

ومع سقوط الزوجين يتغير المشهد السياسي في سيول بشكل درامي، وسط اتهامات وفضائح تضرب حتى خصومهم في السلطة.

إنها قصة سقوط من قمة السلطة، إلى عزلة الزنازين.