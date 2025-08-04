خلاف عائلي يتحول إلى مجزرة دامية في صنعاء.. والقاتل مسلح طليق

شاب يمني يشعل فصلاً دموياً من العنف بسبب خلاف عائلي انتهى بمقتل 5 أفراد وقرية بأكملها تحت الصدمة.

وفي التفاصيل التي أوردتها وسائل إعلام محلية وقعت الحادثة في مديرية "سنحان وبني بهلول" جنوب العاصمة اليمنية صنعاء بسبب خلاف محتدم بين الشاب وعائلة زوجته.

فبينما كان الشاب يحاول إعادتها إلى منزله بالقوة، قوبل بالرفض من والدها، ليطلق الزوج النار تجاه والد زوجته ويرديه قتيلاً على الفور.

لكن المأساة لم تتوقف عند هذا الحد. فبعد الجريمة الأولى فرّ الجاني هارباً وهو يطلق النار عشوائياً على كل من يقترب منه.

وأسفر ذلك عن مقتل 3 من أبناء قرية "رهم العليا" وإصابة 3 آخرين بجروح متفاوتة، وفي طريق فراره نحو الجبال صادف أحد المزارعين وأرداه قتيلاً أيضاً.

الجاني ما زال طليقاً مسلحاً وبحوزته كميات من الذخيرة ما دفع السلطات إلى تعميم صورته ومواصفاته، محذرة من خطورته وداعية المواطنين إلى توخي الحذر وسط تصاعد لافت لجرائم العنف الأسري والمجتمعي في اليمن.