إعدام ميداني داخل مستشفى السويداء يثير صدمة في سوريا (فيديو إرم)

أثار مقطع فيديو مروّع ضجة واسعة في سوريا، بعد أن وثّق عملية إعدام ميداني بالرصاص داخل مستشفى السويداء الوطني.

الفيديو، الذي نقله المرصد السوري لحقوق الإنسان، يُظهر عشرات الأشخاص يرتدون زيّ المستشفى، جاثمين على ركبهم، قبل أن يتم سحب أحدهم بعنف، والاعتداء عليه، ثم إعدامه برصاص مباشر.

لم تتضح هوية الجهة المسلحة المنفّذة، كما لم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات السورية حتى اللحظة.

الحدث يأتي في ظل تصاعد التوترات في السويداء، عقب اندلاع مواجهات دامية بين مسلحين من البدو والدروز.

وعلى الرغم من تدخل الجيش السوري ووساطة أمريكية لفرض هدنة، لا تزال الأوضاع في المنطقة هشّة.

التحقيقات لا تزال جارية وسط غضب شعبي واسع.