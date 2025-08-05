يتعقب أشرس الصواريخ.. أمريكا تضع أولى لبنات نظام "القبة الذهبية"

في خطوة تُنذر بتحوّل نوعي في معادلات الدفاع العالمي، كشفت الولايات المتحدة عن أولى لبنات مشروعها الطموح "القبة الذهبية" بفتح باب الاكتتاب لتصميم "رادار عملاق متنقل" قادر على تعقب أشرس التهديدات الصاروخية.

الرادار الجديد لن يكون كغيره، إذ يُخطط له أن يرصد الصواريخ الباليستية وصواريخ "كروز" وحتى الصواريخ فرط الصوتية على مدى يتجاوز 2200 كيلومتر، مع قدرة مذهلة على التمييز بين الرؤوس الحربية الحقيقية والأهداف التضليلية.

الوكالة الأمريكية للدفاع الصاروخي اشترطت أن يكون الرادار قابلاً للنشر خلال 24 ساعة، وأن تتم معايرته في أقل من 48 ساعة مع مقاومة قصوى للتشويش والنبضات الكهرومغناطيسية.

أما المفاجأة الكبرى فهي أن هذه المنظومة ستكون مرتبطة بأنظمة القيادة والتحكم الأكثر تطوراً لتزويد الصواريخ الاعتراضية بتحديثات لحظية أثناء التحليق.

الرئيس دونالد ترامب أعلن، في مايو/ أيار الماضي، اعتماد الهيكل النهائي لمشروع "القبة الذهبية" بكلفة 175 مليار دولار، تشمل مكونات بحرية، وبرية، وفضائية، واعداً بأن تدخل الخدمة قبل نهاية ولايته الثانية.