صفقة تُقلق إسرائيل.. تركيا تتسلم طائرات "يوروفايتر" فماذا نعرف عنها؟

موافقة ألمانية وأوروبية بشكل عام على إبرام تركيا لاتفاق يسمح لها بتسلم 40 مقاتلة من طراز "يورو فايتر تايفون" من ألمانيا، في صفقة استراتيجية كبيرة تُقدر قيمتها الأولية بـ5.6 مليار دولار، فماذا نعرف عنها ولماذا تُقلق إسرائيل؟

لم تعد تقبل تركيا بأن تكون رهينة الموافقة الأمريكية على بيع طائرات مقاتلة من طراز F16 وF35، فنجحت باقتناص صفقة لطائرات مميزة جويا، قد تعززها بصفقات أخرى، أما عن "يوروفايتر"، فهي مقاتلة متعددة المهام تتميز بمحركين، متفوقة جويا على الكثير من نظيراتها، وتتمتع بقدرات هجومية ودفاعية متقدمة، تشمل رادارات حساسة، وصواريخ جو / جو متطورة، وإمكانية تنفيذ مهام اعتراض عالية الكثافة، بالإضافة إلى تقنيات حرب إلكترونية متقدمة جدا، قادرة على الرصد والتتبع، وهي أبرز ميزات هذه المقاتلة.

أخبار ذات علاقة ألمانيا توافق على تسليم 40 مقاتلة "يوروفايتر" لتركيا

صفقة تُقلق إسرائيل وتجعلها ليست وحيدة في الأجواء، وهذا ينبع من قدرة تركيا على نشر طائرات جديدة مزودة بتقنيات اعتراض ورادار متقدم، مما يوسع نطاق سيطرة أنقرة على أجواءها وأجواء محيطة، خصوصا فوق سورية، ما تعتبره إسرائيل تهديدا لقدرتها التقليدية على توجيه ضربات جوية دون اعتراض، فالوجود الجوي التركي المزود بـ "يورو فايتر" سيفرض مزيدا من التشتيت على السلاح الجوي الإسرائيلي.