كاميرا "إرم نيوز" ترافق الهلال الأحمر الإماراتي في مهمة إنسانية على حدود غزة

بين سماء تعج بالدخان، وأصوات الانفجارات، وأرض قلوب أهلها مثقلة بالألم والحسرة،

هنا على الطريق المحاذية لمدينة رفح الفلسطينية، رافقت كاميرا "إرم نيوز" فرق الهلال الأحمر الإماراتي في جولة ميدانية لمتابعة الجهود الإماراتية الكبيرة في مد يد العون لأهالي غزة المكلومين.

في هذه الجولة توقفنا عند محطات تحلية المياه الإماراتية التي تعد شريان حياة لأهالي غزة.

كنا قد مررنا بمطار العريش العسكري الذي يتم فيه تحضير الحملة 51 لمبادرة "طيور الخير" الإماراتية والتي تعتمد على إسقاط المساعدات جوًا في قطاع غزة، مما يسرّع من وصولها إلى المحتاجين، خاصة في المناطق التي يصعب الوصول إليها برًا.

تقنيات متطورة يستخدمها الطيران العسكري الإماراتي لتحديد المواقع المستهدفة بدقة، لضمان وصول المساعدات والتي تشمل مواد غذائية وطبية، بالإضافة إلى مستلزمات أساسية أخرى.

هذه المساعدات التي يتم إسقاطها من الجو يتم تجهيزها أولاً في مستودعات الهلال الأحمر الإمارتي في العريش والتي تتوزع في عدة مناطق تتناسب لوجستيًا مع المتطلبات ..

قمنا بزيارة المستودعات الرئيسة وهنا تتجلى الجهود المبذولة في كل زاوية، من تعبئة المواد الغذائية إلى تجهيز حزم الإغاثة لتصل إلى مستحقيها في أسرع وقت ممكن .. حيث يعمل الجميع كخلية نحل لتحقيق هدف واحد وهو تخفيف معاناة أبناء غزة.

تتواصل الجهود الإماراتية بدعم لا ينقطع مُجسّدة معاني التكاتف في أوقات الشدة.. هذه الجولة الميدانية ليست مجرد رصد للواقع، بل هي شهادة حية على التضامن الإنساني، وإصرار على صنع الفرق في حياة الأبرياء.