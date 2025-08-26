جريمة "غيرة" بشعة.. زوجة أب تقتل 6 أطفال ووالدهم بالسم (فيديو إرم)

في دلجا، قرية صغيرة بمحافظة المِنيا جنوب مصر، انفجرت واحدة من أبشع الجرائم الأسرية التي عرفها الشارع المصري.

ستة أطفال ووالدهم سقطوا ضحايا لما ظنه الجميع "مرضًا غامضًا"، قبل أن تكشف التحقيقات عن القاتل الحقيقي: زوجة الأب.

بدم بارد، وبدافع الغيرة والحقد، دسّت السم داخل الخبز، وقدّمته للأطفال واحدًا تلو الآخر، بعد أن أعاد زوجها طليقته إلى عصمته، وشعرت بأنها تفقد مكانتها في البيت.

القصة صدمت الرأي العام، خاصة أن التحاليل الطبية فشلت في كشف سبب الوفاة في البداية، لأن الجانية استخدمت مادة سامة لا تظهر في الفحوصات العادية.

وبعد نحو شهرين من الغموض، أعلنت وزارة الداخلية أن التحريات أثبتت تورط زوجة الأب، التي اعترفت أمام جهات التحقيق بتفاصيل الجريمة، مؤكدة أن "الشيطان أغواها".

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، في واقعة وصفها كثيرون بأنها مأساة حقيقية تجاوزت حدود الخيال.