logo
دونيتسك
فيديو

بعد دونيتسك.. القوات الروسية تفتح جبهة جديدة في دنيبرو (تحليل عسكري)

إرم نيوز
إرم نيوز

بعدما تمكنت من السيطرة على المناطق الغربية من مقاطعة دونيتسك، بدأت القوات الروسية تحريك جبهة جديدة جنوبي مقاطعة دنيبرو، حيث تتوغل بهدف السيطرة على طريق استراتيجي يربط دونيتسك بمقاطعتي دنيبرو، وزابوريجيا.

وبدأت القوات الروسية تهاجم المناطق الجنوبية من دنيبرو من أجل الوصول إلى المناطق الوسطى من ذلك الطريق الاستراتيجي، إضافة إلى تقدم آخر تحققه تلك القوات بهدف السيطرة على الطريق الذي يربط مدينة غولياي بولي مع طريق دونيتسك – زابوريجيا.

وكانت القوات الروسية تسعى خلال الأسابيع الماضية للتوغل في المناطق الجنوبية من دنيبرو من أجل الوصول إلى نهر فوفتشا، وكذلك إلى مدينة فاليكا مخالفكا الاستراتيجية، حيث سيطرت على عدة بلدات جنوبي نهر فوفتشا.

أخبار ذات علاقة

قوات روسية في أوكرانيا

"ارتباك وإنهاك".. هل تموّل أوروبا حرب أوكرانيا بأموال روسيا المجمدة؟

وربما تكون الخطوة التالية للقوات الروسية، مهاجمة المناطق الشمالية والجنوبية من فليكا مخاليفكا من أجل السيطرة على المرتفعات الشمالية، وكذلك على بلدة اورستوبل، كي تقطع طرق الإمداد عن مدينة فليكا مخاليفكا، وتحاصر القوات الأوكرانية هناك.

ولم يتبق أمام القوات الروسية سوى اقتحام هذه المدينة كي تتقدم غرباً نحو طريق ( R-85) الاستراتيجي الذي يربط مدينة غوليايبولي مع طريق دونيتسك – زابوراجيا. وبذلك تقترب غايتها الاستراتيجية وهي السيطرة على كامل مقاطعة زابوريجيا.

أخبار ذات علاقة

معارك الحسم في دونيتسك.. أوكرانيا تستعيد المبادرة وروسيا تحشد

معارك الحسم في دونيتسك.. أوكرانيا تستعيد المبادرة وروسيا تحشد (تحليل عسكري)

 

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC