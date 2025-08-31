هاجمها في غفلة.. دب يجر امرأة من منزلها إلى أعماق الغابة

في مشهد مروّع هزّ ولاية ألاسكا.. تعرضت الأمريكية آريان كولتون (36 عاماً) وهي أم لثلاثة أطفال وممرضة.. لهجوم دموي من دب بني قرب منزلها في مدينة كيناي.

وكانت تستعد لممارسة رياضة الركض صباحاً حين باغتها الدب وأمسك بها بقوة قبل أن يجرّها إلى عمق الغابة ويتركها تنزف وحيدة وفقاً لصحيفة "ذا صن".

وبحسب شرطة الحياة البرية عُثر عليها بعد نصف ساعة غارقة في الدماء مصابة بجروح بالغة في الرأس والوجه.. أحد الجيران اعتقد أن ما سمعه مجرد شجار بين دب وكلب لكن المفاجأة كانت العثور عليها ممددة على الأرض في حالة صدمة.

تم نقلها بمروحية إلى المستشفى حيث خضعت لجراحات معقدة فيما أطلقت عائلتها حملة تبرعات عبر الانترنت و جمعت أكثر من 58 ألف دولار لدعم علاجها.. ومع بقاء الدب طليقاً حذّرت السلطات السكان من توخي الحذر مع ازدياد نشاط الدببة في المنطقة قبيل الشتاء.