طلبت لتر حليب فخسرت كل شيء.. احتيال على سبعينية يصدم الهند

بدأت بطلب لتر حليب.. وانتهت بخسارة كل ما تملكه من مدخرات! سيدة سبعينية من مومباي فقدت أكثر من 1.8 مليون روبية هندية، بعد تعرضها لعملية احتيال إلكتروني مدروسة.

المتصل، الذي عرّف نفسه باسم "ديباك" وادعى أنه موظف في شركة ألبان، أرسل لها رابطًا وطلب منها إدخال بياناتها المصرفية، مؤكدًا ضرورة اتباع تعليماته بدقة.

المكالمة استمرت أكثر من ساعة، تلتها مكالمات لاحقة، حتى فوجئت الضحية خلال زيارة روتينية للبنك بسحب أموال من حساباتها الثلاثة. الشرطة أوضحت أن النقر على الرابط مكّن المحتال من السيطرة على بيانات الهاتف والوصول للحسابات البنكية.

تم فتح قضية رسمية، ولا يزال التحقيق جارياً لتعقّب الجاني واسترجاع الأموال، وسط تحذيرات متجددة من مخاطر الروابط الاحتيالية.