ملامحه تغيرت كثيراً.. بوريس جونسون بلحية كثيفة وجسم أنحف

بوريس جونسون يفاجئ الجميع بمظهر جديد في إجازة عائلية على شواطئ اليونان.

زوجته كاري جونسون شاركت صوراً عائلية من رحلتهم إلى جزيرة "إيوبيا"، حيث ظهر بوريس بلحية كثيفة ومظهر أنحف مقارنة بالماضي.

بوريس قضى وقتًا ممتعًا مع أطفاله الأربعة، بمن فيهم الطفل الصغير بوبي، الذي وُلد قبل 3 أشهر فقط.

وثقت الصور لحظات دافئة وعفوية للعائلة بعيدًا عن صخب الحياة السياسية، وظهر بوريس مستقلاً قاربًا مع ابنه، مستمتعًا بجمال البحر الإيجي. وفق صحيفة "ذا صن".

نال مظهر بوريس الجديد إعجاب وتعليقات المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي، الذين عبروا عن دهشتهم من شكله الذي يختلف كثيراً عن مظهره السابق، الذي كان يُشبهه البعض بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

بهذا التغيير هل يطمح جونسون لطرق أبواب السياسة مجدداً؟