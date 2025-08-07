ما تفاصيل الخطة الأمريكية لنزع سلاح حزب الله؟ (فيديو إرم)

في عرض هو الأجرأ منذ سنوات، طرحت واشنطن خطة تُمهّد لنزع سلاح حزب الله بحلول نهاية العام، مقابل وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية وانسحاب تل أبيب من خمسة مواقع في الجنوب اللبناني، إضافة إلى إطلاق برنامج دولي لإعادة إعمار لبنان.

الاقتراح، الذي كشفت عنه وثيقة حكومية، قُدم من قِبل توم برّاك، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونوقش خلال اجتماع مجلس الوزراء اللبناني، إذ انسحب وزراء حزب الله وحلفاؤهم احتجاجاً على إدراجه ضمن جدول الأعمال.

الخطة تشمل أربع مراحل مفصّلة، تبدأ بمرسوم حكومي لبناني خلال 15 يوماً يعلن الالتزام بنزع سلاح الحزب كلياً قبل 31 ديسمبر 2025، بالتزامن مع وقف إسرائيل لكل عملياتها العسكرية.

وفي المرحلة الثانية، على الحكومة اللبنانية وضع خطة لنقل الأسلحة تحت سلطة الدولة ونشر الجيش في الجنوب، مقابل انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من المواقع المحتلة، وتنسيق للإفراج عن الأسرى اللبنانيين.

أما المرحلة الثالثة، فتتضمن استكمال الانسحاب الإسرائيلي خلال 90 يوماً، وبدء أعمال إزالة الأنقاض وإعادة تأهيل البنية التحتية في الجنوب، بينما تنص المرحلة الرابعة على تفكيك كامل ما تبقى من ترسانة حزب الله الثقيلة، بما فيها الصواريخ والطائرات المسيّرة.

الاقتراح يختتم بمؤتمر دولي كبير تشارك فيه الولايات المتحدة والسعودية وقطر وفرنسا ودول أخرى، لدعم الاقتصاد اللبناني وتنفيذ ما سُمي "رؤية ترامب" لجعل لبنان دولة مستقرة وقادرة على النمو.

وأمام رفض حزب الله الخطة، فإن الانقسام السياسي حولها بدأ بالظهور، في وقت يبقى فيه تنفيذ هذا الاقتراح مرهوناً بإرادة داخلية صلبة ومناخ إقليمي قابل للتغيير.