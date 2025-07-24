اختفاء عشرات الطواويس يترك فندقا بحالة "صدمة"

في مشهد صادم، اختفت عشرات الطواويس التي لطالما زينت أرجاء فندق "رايد" التاريخي في ساكرامنتو بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

كانت الطيور تتجول بحرية منذ أكثر من عقد، لتصبح رمزًا محبوبًا للمكان، قبل أن يفاجأ الموظفون باختفائها.

أحد الزبائن أبلغ عن رؤية رجلين يضعان طاووسًا داخل قفص بشاحنة صغيرة، لتبدأ بعدها عملية جرد كشفت أن أربعة فقط ما زالت موجودة، إذ لم يتردد الموظفون بالقول إنها سرقت.

وبينما تحقق الشرطة في الحادثة يخيم حزن عميق على الفندق الذي فقد أحد أكثر عناصره بهجة وخصوصية.