ملاكم بذراع واحدة.. قصة كارلوس ماتشادو تبهر العالم (فيديو إرم)

من رحم المعاناة وُلد بطل حقيقي.. الملاكم الأرجنتيني كارلوس ماتشادو كتب فصلاً مختلفاً تماماً.. قصة مقاتل لا يملك سوى ذراع واحدة لكنه أثبت أن العزيمة قادرة على كسر كل القيود.

في عمر السنتين اكتشف الأطباء ورماً سرطانياً خطيراً تحت إبط كارلوس ورغم تسع عمليات جراحية متتالية لم يكن أمامهم سوى القرار الأصعب وهو بتر ذراعه.

لكن كارلوس لم يستسلم.. وجد نفسه في عالم الرياضة حيث كانت قاعة التدريب هي المكان الوحيد الذي لم يُعامَل فيه كـ"مختلف".. مدربه الذي بدا متفاجئاً أول الأمر أدرك سريعاً أن أمامه مقاتلاً استثنائياً فقرر تدريبه كأي بطل طبيعي.

المنعطف الأبرز كان رحلته إلى تايلاند معقل المواي تاي حيث أمضى أربعة أشهر من التدريب القاسي والقتال وحقق انتصارين لامعين خطفا أنظار أحد الأندية السويسرية ليمنحه فرصة ذهبية للانطلاق نحو أوروبا.

ومن هناك بدأت الأسطورة.. ستة أشهر كل عام بين البطولات الأوروبية والعالمية حتى تُوج بلقب بطل منظمة المواي تاي العالمية و اليوم يقف كارلوس مثالاً ملهماً بأن العزيمة قادرة على تحويل المحنة إلى معجزة.