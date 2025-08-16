بوتين يرافق ترامب في "الوحش" بلا مترجمين (فيديو إرم)

شهدت قمة ألاسكا لحظة استثنائية، عندما ركب الرئيسان الروسي والأمريكي معا في السيارة الرئاسية الأمريكية "The Beast"، المعروفة باسم "الوحش"، دون حضور المترجمين أو المساعدين.

ولفتت ابتسامة بوتين عند انطلاق السيارة الأنظار، في حين أثار الصمت داخل المقصورة تساؤلات حول طبيعة المحادثات الخاصة بين الرئيسين.

وسيارة "الوحش" مصممة لتحمل الهجمات وتوفر أعلى مستويات الحماية، بما في ذلك الزجاج المضاد للرصاص والجدران المصفحة، إضافة إلى تقنيات متطورة للبقاء على قيد الحياة، مع نظام اتصالات آمن وإمكانيات إسعافات طبية عاجلة داخل المركبة.

وغياب المترجمين جعل اللقاء أكثر خصوصية وغموضا، وفتح الباب أمام التكهنات حول مضمون الحديث بين الزعيمين.