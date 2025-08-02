مصرع فتى تحت عجلات شاحنة في تركيا (فيديو إرم)

في حادث مأساوي وثّقته كاميرات المراقبة، لقي فتى تركي يبلغ من العمر 12 عامًا مصرعه في إسطنبول، بعد أن دهسته شاحنة قمامة أثناء عبوره من أمامها مباشرة دون أن ينتبه السائق لوجوده.

وقع الحادث في منطقة "إسنيورت"، عندما كانت الشاحنة متوقفة ثم تحركت فجأة باتجاه حاوية أخرى، لتصدم الفتى الذي بدا منشغلاً وغير منتبه للطريق.

سائق الشاحنة أدرك وقوع حادث فقط عندما شعر بارتفاع المركبة عن الطريق، فتوقف فورًا، لكن الفتى كان قد فارق الحياة تحت العجلات.

أظهر الفيديو أن الفتى لم يحاول لفت انتباه السائق أو الالتزام بقواعد السلامة عند العبور أمام مركبة كبيرة. فرق الإسعاف وصلت بعد الحادث، لكنها لم تتمكن من إنقاذ الضحية.

من جهتها، باشرت الشرطة تحقيقاتها واحتجزت السائق لمعرفة ما إذا كان يتحمل مسؤولية في هذه الحادثة المفجعة.