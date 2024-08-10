بذهبية أغلقت فيها أبواب جدل أُشعل على دموع الخصوم، الجزائرية إيمان خليف تصنع الحدث الأكبر في منافسات الملاكمة في الألعاب الأولمبية بفوز كاسح على الصينية لي يانغ في النهائي، لتهدي الشعب الجزائري الذهبية الثانية، وتتربع على عرش أول ملاكمة عربية ترفع ميدالية الذهب.

"فوز مستحق".. هذا ما كتبه المعلقون بعدما واجهت الجزائرية حملة شعواء منذ بداية مشاركتها في أولمبياد باريس 2024، بعدما تعالت الأصوات المشككة بأهليتها الجنسية عقب انهيار منافستها الإيطالية أنجيلا كاريني خلال أقل من دقيقة من بدء المواجهة بينهما، انطلًاقا من الأوساط الرياضية مرورًا بالأوساط السياسية والإعلامية حين انتقدها كل من ترامب ومليوني وغيرهم، وهاجمها الإعلام الغربي ووجه لها أقسى الكلمات، ووصولا إلى مجلس الأمن الدولي، عندما باتت قضية إيمان أكبر من حدود الحلبة بكثير.

تلك هي قصة الملاكمة التي انتزعت في النهاية الفوز بالميدالية الذهبية وزن 66 كيلوغرامًا رغمًا عن الانتقادات والأحكام المسبقة، وحصدت نتيجة عقدين من الزمن عانت فيهم مرارة الظروف وقسوة الحياة التي أجبرتها على بيع الخبز في الشوارع لتأمين أموال تضمن لها دخول الحلبة والخوض في غمار رياضة "الفن النبيل".