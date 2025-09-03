جنازة ترامب.. هنود يهينون الرئيس الأمريكي بالأحذية (فيديو إرم)



أقدم عدد من المواطنين الهنود على إهانة الرئيس الأمريكي عبر جنازة مفتعلة في ولاية ماديا براديش الهندية، منظمين موكبا لجثة دونالد ترامب.

وأظهر الفيديو الهنود وهم يضعون قطعة قماش بيضاء ترمز لجثة ترامب وعليها صورته، ووضعوا الأحذية على وجهه لإهانته.

ويتضمن الفيديو وجود قطعة من القماش على هيئة جثة تلذذوا بحرقها وفقا لطقوسهم، كما وزعوا رسائل تعزية مطبوع عليها عبارة "هذا مصير من يقف في وجه الهند، سيندثر ويموت".

وكان ترامب قد هاجم مؤخرا العلاقات التجارية مع الهند واصفا إياها بأنها "أحادية الجانب تماما"، وذلك عقب زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى الصين للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون.