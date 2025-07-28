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كارثة بسبب طفلة خلف المقود
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أب يسلّم مقود السيارة لطفلته.. والنتيجة صادمة

توفيق الناصري
توفيق الناصري
28 يوليو 2025، 2:12 ص

سيارة زرقاء تخترق حائط منزل في مدينة هينغيلو الهولندية، مخلفة وراءها زجاجاً محطماً وركاماً من الطوب المتناثر.

هذه الحادثة الغريبة لم تكن نتيجة مطاردة أو عطل مفاجئ، بل بسبب قرار صادم من أب متهور سمح لابنته البالغة 11 عاماً بقيادة السيارة.

دقائق قليلة من القيادة غير المسؤولة كادت أن تنتهي بكارثة، لولا أن الأقدار حالت دون وقوع إصابات.

كانت الأم والطفل الرضيع في المقعد الخلفي، لكنهم نجوا دون أذى.

ووفقاً لصحيفة "تيليغراف"، طلبت الفتاة من والدها تجربة القيادة لمسافة قصيرة، وعند وصولها إلى منعطف، ضغطت عن طريق الخطأ على دواسة الوقود بدلاً من الفرامل، فاصطدمت بالمنزل بقوة.

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