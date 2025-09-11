هداف كأس الخليج للشباب والأمل الجديد للأخضر الكبير.. من هو عبد العزيز الشمري؟

بعد تتويج المنتخب السعودي بلقب النسخة الأولى من كأس الخليج للشباب، اتجهت كل الأنظار نحو الموهبة الواعدة عبد العزيز الشمري، هداف البطولة وأفضل لاعب فيها، والذي يُتوقع أن يكون حديث الشارع الرياضي السعودي في الفترة المقبلة، بعد تألقه اللافت ومساهمته الكبيرة في سيطرة "الأخضر" على البطولة.

الشمري صاحب الـ18 عامًا فرض نفسه نجمًا للبطولة التي شاركت فيها ثمانية منتخبات، وأبهر الجماهير والمراقبين بأدائه المتميز. بدأ مسيرته الكروية مع ناشئي نادي الجبلين، قبل أن ينتقل إلى الاتحاد الموسم الماضي، حيث صعد من فئة الناشئين إلى فئة الشباب.

في كأس الخليج للشباب 2025، سجل الشمري 5 أهداف، اثنان في الدور الأول، هدف في نصف النهائي ضد العراق، وثنائية في النهائي أمام اليمن، بينما أُلغي هدف ثالث بداعي التسلل. ولم يكن الشمري غريبًا عن التألق، إذ حل ثالث هدافي دوري الناشئين مع الجبلين برصيد 20 هدفًا موسم 2023-2024، ثم أحرز 15 هدفًا مع الاتحاد الموسم الماضي في دوري الناشئين.

يمتاز الشمري بسرعة خارقة، ومهارة في المراوغات، واختراقات فعّالة، وقوة بدنية وفنية، وبراعة في اللعب بالرأس، وإتقان ركلات الجزاء؛ ما يجعله أحد أبرز المواهب السعودية المرشحة للانضمام إلى المنتخب الأول قريبًا.