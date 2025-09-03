مجاعة وإنزالات.. من هي العرّافة أم عباس التي توقعت جحيماً للبنان؟ (فيديو إرم)

أم عباس، العرافة اللبنانية التي تمتهن إثارة الجدل بعد مهنة التبصير وقراءة المستقبل، تتكلم بثقة وتفسر قراءاتها بما تستمده من علم الفلك، وخفايا التبصير، وفق زعمها، فتحولت، في الآونة الأخيرة، لامرأة فرضت انهياراً اقتصادياً على لبنان، وحرباً دموية أكثر من تلك التي مرت على بلادها مؤخراً، هذا وفقاً لتوقعاتها، فمن هي، وماذا تحمل آخر رؤية لها؟

تبلغ من العمر 52 عاماً، وقد بدأت فيما يُطلق عليه التبصير بعمر الأربعين، لكنها تأخرت حتى ظهرت للعلن، هي ابنة مدينة كفررمان في لبنان، في أيلول/ سبتمبر الحالي من عام 2025، توقعت "أم عباس" بأن لبنان سيشهد حربين، واغتيالات، وكوارث عظيمة أخرى، هذا بما نسبته 90%، فضلاً عن أن اثنين من القادة في لبنان سيقتلان، وسيشهد لبنان اغتيالات أقوى من السابق.

بالنسبة لإسرائيل، ادعت "أم عباس" أنه في حال لم تنشب حرب مع إسرائيل سيشهد لبنان حرباً أهلية ترافقها ضائقة

اقتصادية تنتج عنها مجاعة وفق تعبيرها، تزامناً مع جبهتين ستُفتحان على لبنان، من سوريا وإسرائيل، بينما أكثر المناطق اللبنانية تأثراً ستكون منطقتي الهرمل وبعلبك.

أم عباس التي تتحدث بثقة من مصادر تبصيرية بحتة تحب الدقة بالأرقام، حيث توقعت بأن هذه الحرب اللبنانية المقبلة ستستغرق بالضبط 4 أشهر و17 يوماً، وستكون مركزة في الجنوب والبقاع، مؤكدة أنه ستكون خلالها إنزالات جوية، أما عن حزب الله فلن يسلّم سلاحه، بل سيخرج منتصراً من هذه الحرب.