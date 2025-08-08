مسيرة الإبل تجتاح بودابست والمزارعون ينتفضون ضد عطش الأرض (فيديو إرم)

وسط أزمة مناخية خانقة، خرج مزارعو المجر في مسيرة غير تقليدية تصدّرتها الإبل، لإيصال رسالة صارخة عن خطورة الجفاف وتقصير الحكومة في مواجهة تغير المناخ.

نُظمت المسيرة في شوارع بودابست بقيادة المزارع لازلو كولشار، الذي دعا إلى استعادة الظروف البيئية المناسبة للإنتاج الزراعي عبر اعتماد نهج مستدام في استخدام الأراضي.

وشارك نحو 100 متظاهر في المسيرة التي اتجهت نحو وزارة الزراعة، مطالبين بتطوير سياسات فعالة لاحتجاز المياه وتحسين إدارة الموارد.

وتأتي هذه المسيرة للعام الثاني على التوالي، مع تزايد الانتقادات للسياسات المائية الحالية التي وُضعت تاريخيًا لمواجهة الأمطار الغزيرة، لا الجفاف المتفاقم.

شارك في المسيرة موسيقيون ولاعبو خفة، بينما ارتدى بعض المشاركين أزياء مستوحاة من أفلام "ماد ماكس"، في تجسيد رمزي لمستقبل مهدد بالعطش.

وتُعد المجر من أكثر دول الاتحاد الأوروبي تأثرًا بالجفاف، إذ يواجه 63% من تربتها خطر الجفاف، في ظل تفاقم موجات الحر واختلال توزيع الأمطار.