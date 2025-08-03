أصيبت بالصلع.. رحمة حسن ضحية حقنة خطيرة في عيادة تجميل

في واقعة مؤلمة أثارت تعاطفًا واسعًا، كشفت الممثلة المصرية رحمة حسن عن تعرضها لخطأ طبي جسيم داخل عيادة خاصة، أدى إلى تساقط شعرها بشكل مفاجئ وتدهور حالتها النفسية.

وأوضحت عبر منشور مؤثر على إنستغرام، أنها كانت تسعى لعلاج الشعر الخفيف فقط، دون وجود حالة طبية حرجة، لكن الطبيبة المعالجة حقنتها بمادة "المينوكسيديل" بتقنية الميزوثيرابي، دون علمها أو موافقتها المسبقة؛ ما تسبب لها في أعراض جسدية ونفسية حادة، بينها تسارع ضربات القلب وثقل بالرأس.

عند مراجعة فاتورة الجلسة، فوجئت بأن المادة مدرجة ضمن العلاج رغم عدم إبلاغها بها، مؤكدة أنها لو كانت تعرف، لَما وافقت إطلاقًا.

رحمة قالت بوضوح: "شعري لم يعد كما كان، وحالتي النفسية أصبحت في الحضيض".

وتُعد مادة المينوكسيديل فعالة لعلاج تساقط الشعر، لكنها تتطلب إشرافًا دقيقًا وموافقة واضحة من المريض، نظرًا لآثارها الجانبية الخطيرة في بعض الحالات.