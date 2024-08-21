رحلت عن عالمنا أكبر معمرة في العالم الإسبانية ماريا برانياس موريرا عن عمر ناهز 117 عاماً.

حياة موريرا كانت ملحمة حقيقيةً وشاهدةً على أحداث تاريخية شكلت مجرى البشرية.. بما فيها حربان عالميتان ووباء الإنفلونزا الإسبانية والحرب الأهلية الإسبانية ووباء كورونا.

قبل وفاتها نشرت ماريا رسالة مؤثرة على وسائل التواصل قائلة "لقد اقترب الوقت لا تبك، فأنا لا أحب الدموع أينما ذهبت سأكون سعيدة".

ولدت ماريا في سان فرانسيسكو عام 1907 وعادت عائلتها إلى إسبانيا خلال الحرب العالمية الأولى. تزوجت في العشرينيات من عمرها وأنجبت ثلاثة أبناء ولديها 11 حفيدًا و13 من أبناء الأحفاد وعاشت العقدين الأخيرين من حياتها في دار رعاية بإسبانيا حيث احتفلت بعيد ميلادها الـ117 في مارس الماضي.

اعترفت موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية رسميًا بها كأكبر شخص معمر في العالم عام 2023، وكانت تتمتع بصحة عقلية وجسدية جيدة حتى وقت قريب وكانت تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي بانتظام للتفاعل مع متابعيها وقد وافقت على الخضوع لاختبارات لمساعدة العلماء على فهم أسرار الحياة الطويلة.

الجدة ماريا ستظل مصدر إلهام للكثيرين فقد نجحت في التغلب على العديد من التحديات وعاشت حياة طويلة وسعيدة.