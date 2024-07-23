

أسابيع بايدن الكارثية بدأت حين تحدّى دونالد ترامب للمناظرة. بدا متحمساً للغاية في 27 من يونيو لكنه صدم العالم بأدائه الكارثي، وخيّب آمال الديمقراطيين.

في 28 يونيو بولاية نورث كارولينا أقر بأنه لم يعد يتمتع بنفس القدرة على المناظرة كما السابق لكنّه تعهّد بالبقاء في السباق الانتخابي.

في 11 يوليو واجه بايدن اختبارا هائلا في مؤتمر قمة الناتو وفشل فيه.

زاد من حالة القلق حين قدّم الرئيس الأوكراني باسم الرئيس الروسي بوتين.

وفي مؤتمر صحفي بعد القمة أخطأ باسم نائبته كامالا هاريس وقال نائب الرئيس ترامب.

وفي 17 يوليو أوقف حملته الانتخابية مؤقتاً بسبب إصابته بكورونا.

وفي 21 من يوليو أعلن انسحابه من السباق الرئاسي 2024