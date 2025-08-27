هدية غريبة.. ماذا قدَّم رئيس كوريا الجنوبية لدونالد ترامب؟ (فيديو إرم)

خلال لقائهما في البيت الأبيض، قدّم الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ مجموعة هدايا رمزية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا.

تضمنت الهدايا قبعتين من طراز رعاة البقر، صُممتا خصيصًا ومطرزتين بشعار حملة ترامب الشهير "لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى"، إحداهما حمراء لترامب، والأخرى بيضاء لميلانيا، وكلتاهما زُيّنتا بعلمي الولايات المتحدة، وكوريا الجنوبية.

كما تلقى ترامب، المعروف بشغفه برياضة الغولف، مضرب غولف فاخرًا من صناعة كورية، نُقش عليه اسمه إلى جانب الرقمين "45" و"47"، في إشارة لولايته الأولى والثانية.

أما الهدية الأبرز، فكانت نموذجًا ذهبيًا لسفينة "السلحفاة"، وهي سفينة حربية كورية تعود للقرن السادس عشر، اشتهرت بتصميمها الفريد، وقدرتها على إطلاق المدافع من كل الاتجاهات. وتُعد رمزًا للفخر القومي والقدرات البحرية لكوريا. الهدايا جاءت بتفاصيل مدروسة، جمعت بين الشخصية والرمز، لتعكس احترامًا متبادلًا، ورسالة دبلوماسية ناعمة بين الحليفين.