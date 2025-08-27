الإعلان رسمياً عن "المجلس السياسي لوسط وغرب سوريا"

"شحنة موت" تكفي لإبادة ولاية.. أمريكا تصادر كمية قياسية من المخدرات (فيديو إرم)

27 أغسطس 2025، 10:41 ص

في عملية غير مسبوقة، صادرت قوات خفر السواحل الأمريكي كمية هائلة من المخدرات تكفي لقتل سكان ولاية فلوريدا بالكامل، وفقًا لما أعلنه مسؤولون.

وضبطت السفينة "هاميلتون" وهي سفينة أمن قومي تابعة لخفر السواحل الأمريكي نحو 62 ألف رطل من الكوكايين و14 ألف رطل من الماريغوانا، خلال عمليات متفرقة في شرق المحيط الهادئ والبحر الكاريبي بين يونيو وأغسطس، بقيمة إجمالية تُقدّر بحوالي 473 مليون دولار.

 كما قال المسؤولون إن الشحنة كانت تكفي لنحو 23 مليون جرعة قاتلة، مشددًا على خطورة التهريب عبر الحدود وقد أسفرت العمليات عن اعتراض 19 سفينة واعتقال 34 مشتبهًا بتورطهم في تجارة المخدرات، حيث أشار البيان إلى أن المهربين استخدموا قوارب سريعة لنقل المخدرات، فيما كان للطائرات المسيرة على متن "هاميلتون" دور حاسم في رصد الأهداف.

وتأتي هذه الجهود في ظل تصعيد مكافحة المخدرات خاصة الفنتانيل، الذي اعتبرته إدارة الرئيس دونالد ترامب تهديدًا قوميًّا، ودعمت قوانين تفرض عقوبات مشددة على مهربيه.

