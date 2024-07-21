بعد مرور أكثر من 3 أسابيع على الأداء الذي وصف بـ"الكارثي" للرئيس الأمريكي جو بايدن في مناظرته أمام منافسه الجمهوري دونالد ترامب، لا تزال دعوات الديمقراطيين له بالانسحاب من السباق الرئاسي تتسيد المشهد، ولكن ماذا سيحدث لو انسحب بايدن من هذا السباق؟

انسحاب بايدن من السباق الرئاسي سيجعل القادة الديمقراطيين في سباق مع الزمن لتوحيد فصائل حزبهم الكثيرة حول حامل لواء جديد في الانتخابات وتسليط الضوء على ما سيترتب على ذلك من أمور فورية.

كامالا هاريس نائبة الرئيس هي المرشحة الأكثر احتمالًا وفق صحيفة واشنطن بوست، كي تحل محل بايدن على رأس القائمة في الوقت الذي أشار الكثيرون في الحزب إلى أنهم سيقبلونها كمرشحة، حتى إن بايدن نفسه قال في مؤتمر صحفي للناتو إنه لم يكن ليختارها نائبة لو لم يكن يعتقد أنها مؤهلة للرئاسة منذ البداية، بيد أن ترشيح هاريس أمر تلقائي كما يحدث لو أنه استقال، بل للحزب الحرية في اختيار بديل مختلف إذا أجمع أعضاؤه على مرشح آخر.

وحتى في حال موافقة بايدن والحزب على بديل فلن يكون المرشح الرسمي إلا بعد أن يصوت المندوبون عليه وربما تلجأ اللجنة الوطنية الديمقراطية إلى الدعوة لترشيحات افتراضية وإلا فسيختار المؤتمر الوطني للحزب المقرر يوم 19 أغسطس/آب المقبل مرشحًا جديدًا.

في حال انسحاب بايدن من السباق فإن الأموال الموجودة في حساب حملته تعد"أموال حملة فائضة" يمكن أن تُقدَّم للجنة الوطنية الديمقراطية أو لجنة إنفاق مستقلة. أما إذا انسحب بايدن قبل أن يصبح المرشح الرسمي للحزب فقد يضع ذلك قيودًا على التبرع بهذه الأموال لمرشحين آخرين.