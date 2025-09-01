ذعر دبلوماسي في سيدني.. سيارة تخترق أمن القنصلية الروسية

ترامب: إسرائيل فقدت هيمنتها على الكونغرس وحرب غزة تضر بصورتها
توفيق الناصري
01 سبتمبر 2025، 8:45 م

شهدت مدينة سيدني الأسترالية، صباح اليوم الاثنين، حادثة غير معتادة بعدما اقتحم رجل بسيارة رباعية الدفع بوابات القنصلية الروسية في ضاحية وولاهرا الشرقية.

الشرطة الأسترالية أفادت بأنها استُدعيت في الساعة الثامنة صباحاً بعد بلاغ عن مركبة مشبوهة تقف في ممر القنصلية. وعند محاولة التواصل مع السائق، انطلق بسرعة واقتحم البوابة بسيارة من طراز "تويوتا كلوغر".

الحادث أسفر عن إصابة شرطيين بجروح طفيفة، تلقيا العلاج في الموقع. السيارة توقفت على العشب داخل حرم القنصلية، قرب سارية العلم، فيما لم يُصَب أي شخص آخر.

تم اعتقال السائق، وهو رجل يبلغ من العمر 39 عاماً، لكن الشرطة لم تكشف بعد عن دوافعه أو التهم المحتملة بحقه.
حتى اللحظة، لم تُصدر السفارة الروسية في كانبيرا أي تعليق رسمي على الحادث.

