متلازمة "الطفل المهتز".. الإعدام لرجل في أمريكا بتهمة غريبة

متلازمة "الطفل المهتز" أو "هز الرضيع"، تهمة رفضت "هيئة العفو والإفراج المشروط" في تكساس، أن تعفو عن صاحبها، الذي يواجه حكم الإعدام بحقنة قاتلة.

والمتهم في هذه القضية، الذي تتحضر أمريكا لإعدامه، رجل مصاب بمرض "التوحد" يدعى روبرت روبيرسون ويبلغ من العمر 57 عاماً.

ومنذ عام 2002، شكلت هذه القضية نقطة شائكة في القضاء الأمريكي، بعدما أُلقي القبض على المتهم عقب وفاة ابنته الرضيعة آنذاك، بتهمة قتلها عن طريق "هز الرضيع" بشكل مبالغ فيه.

وحشدت القضية تحالفاً من 86 عضواً بمجلس الشيوخ في تكساس، ووُصفت على أنها علم زائف يشبه أخطاء الطب الشرعي الذي يفشل في تحليل الجريمة أحياناً.

وبحسب مجموعة من المحامين والأطباء، فقد توفيت نيكي البالغة من العمر عامين، بسبب حالة غير مشخصة من الالتهاب الرئوي المزدوج.

وبالنسبة للأعراض التي سبقت وفاتها كورم المخ والنزيف فربما نجمت عن سوء المعاملة طويل الأمد وليس بسبب حادث بعينه.