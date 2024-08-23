في خبر قد يكون بمثابة بارقة أمل لكثيرين ممن خانتهم الذاكرة، بريطانيا تعطي الضوء لدواء جديد أظهر فعاليته في إبطاء تقدم مرض الزهايمر، فماذا نعرف عنه ؟

الوكالة التنظيمية للأدوية ومنتجات الرعاية الصحية البريطانية أجازت استخدام دواء ليكانيماب لعلاج المرض في مراحله الأولى، فهو يعمل على إزالة تكدسات بروتينات الـ "أميلويد" التي تتراكم في مخ الشخص المصاب وبالتالي يعمل الدواء على إبطاء التدهور المعرفي بنسبة قد تصل إلى 30%، مع الإشارة إلى أن العلاج يكون بحقنة في الوريد بشكل أسبوعي لمدة 18 شهرا تقريبا..

لكن الفكرة التي انتقدتها بعض الجهات مثل المعهد الوطني للتميز الصحي والرعاية هي أن كلفة الدواء عالية جدا، إذ لن يكون متاحا عبر نظام الخدمات الصحية، وبينما لم يُعلن عن سعره الرسمي إلا أن وسائل الإعلام قال إن كلفته في الولايات المتحدة تبلغ حوالي 26 ألف دولار سنويا، ليكون ذلك الخبر كالفرحة المنقوصة بالنسبة للبعض بسبب عدم التوصية بتوفيره عبر الهيئات الرسمية يعد خيبة أمل كبيرة حيث يعيش أكثر من 900 ألف مصاب بالمرض في بريطانيا

وعلى الرغم من أن الدواء قد أُعطي الترخيص في أمريكا والصين واليابان لكن وكالة الأدوية الأوروبية رفضته سابقًا بسبب المخاطر التي قالت إنه يتسبب بها مثل النزيف والتورم في المخ