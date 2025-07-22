أمام أعين السياح.. شجار عنيف يندلع داخل حمام سباحة

لحظات من الفوضى واللكمات والضحك الممزوج بالدهشة سجّلتها عدسات المصطافين في بينيدورم الإسبانية، حيث اندلع شجار عنيف فجأة عند حوض سباحة في أحد فنادق المدينة السياحية.

يُظهر الفيديو الذي نقلته صحيفة "ديلي ميل" اشتباكات عنيفة بين رجال يرتدون سراويل سباحة وآخرين بملابس عادية، حيث تم دفع بعضهم بقوة إلى المسبح.. تصاعدت المشاجرة بسرعة وانضم عدد أكبر من الأشخاص وتبادلوا اللكمات والركلات، فيما ظهر رجل يرتدي قميصاً أبيض وهو يتلقى هجوماً مكثفاً ثم ينتقم بدفع خصمه إلى الماء.

وتظهر راية إنجلترا في الخلفية مع عبارة "وداعية آش 2025" لكن هوية المتشاجرين، وسبب النزاع، ما زالا غامضين..

انتشر المقطع على نطاق واسع عبر "تيك توك" محققاً ملايين المشاهدات، حيث عبّر الجمهور عن صدمتهم من تصرفات هؤلاء السياح، بينما وجد آخرون في المشاجرة جانباً فكاهياً و شككوا في جنسية المتشاجرين، واصفين الحادث بأنه "مصدر إحراج"، وربما "أسوأ وأفضل شجار" رأوه في بينيدورم.