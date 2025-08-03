فرنسا.. معازيم "غرباء" يدفعون ثمن تذكرة حفل الزفاف (فيديو إرم)

أطلقت شركة ناشئة في باريس فكرة جديدة تسمح بحضور حفلات الزفاف مقابل تذكرة مدفوعة، يشتريها أشخاص لا يعرفون العروسين، بهدف تغطية جزء من التكاليف وتقديم تجربة اجتماعية فريدة.

وقررت العروس جينيفر (48 عامًا) وخطيبها باولو (50 عامًا) خوض التجربة في حفل زفافهما هذا الشهر، إلى جانب 80 ضيفًا من الأهل والأصدقاء، و5 غرباء دفعوا بين 100 و150 يورو للمشاركة.

وقالت جينيفر، إن الهدف ليس ماليًّا فقط، بل لإضفاء توازن اجتماعي على الحفل.

الفكرة التي أطلقتها عارضة أزياء سابقة جاءت بعد أن سألتها ابنتها الصغيرة: "لماذا لا ندخل أعراس الناس؟، لتؤسس تطبيقًا اسمه Invitin لتنظيم هذه الدعوات.