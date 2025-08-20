ما سر لون السياج الحدودي الأسود بين أمريكا والمكسيك؟ (فيديو إرم)



أعلنت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية، كريستي نويم، عن بدء أعمال طلاء الجدار الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك باللون الأسود، وذلك ضمن جهود الوزارة لتعزيز فعالية الحاجز الأمني وأوضحت الوزيرة، خلال زيارتها الميدانية إلى ولاية نيو مكسيكو، أن اختيار اللون الأسود جاء لما له من تأثير في رفع درجة حرارة المعدن تحت أشعة الشمس، مما يجعل تسلق السياج أكثر صعوبة، ويُسهم في الحد من محاولات العبور غير القانوني.

وقد شاركت نويم بنفسها في طلاء جزء من السياج، مؤكدة أن هذه الخطوة جاءت بتوجيه مباشر من الرئيس دونالد ترامب، وتُعد جزءاً من استراتيجية أوسع لتأمين الحدود.