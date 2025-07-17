حشد للقوات من غزة ولبنان.. إسرائيل تستعد لـ"أيام طاحنة" مع دمشق (فيديو إرم)

من لبنان إلى غزة، بدا واضحًا أن إسرائيل تعيد تموضعها الميداني، لكن هذه المرة بتوجه مباشر نحو الجبهة السورية، وتحديدًا الجنوب المتوتر. لم تترك المؤسسة العسكرية الإسرائيلية مجالًا للتكهنات، فجاءت التصريحات على لسان قائد المنطقة الشمالية، اللواء أوري جوردين، Ori Gordin صارخة: "الحرب قادمة... وقد تدوم لأيام".

تحرك الجيش الإسرائيلي على الأرض لم يكن اعتياديًا. فقد أعلن جوردين عن ضربات استهدفت مواقع غير مألوفة في دمشق، مع الإشارة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد اتساعًا كبيرًا للعمليات في الجنوب السوري. التبرير جاء تحت عنوان "الرد على الاضطرابات"، لكن الواضح أن الأمر يتجاوز مجرد رد فعل، ويتّجه نحو مرحلة تصعيد منضبط ومفتوح في آنٍ واحد.

الصورة تتكامل أكثر مع الاجتماع الميداني الرفيع الذي عقده كبار قادة الجيش في مجدل شمس، والذي ضمّ نائب رئيس الأركان تامير ياداي Tamir Yadai، وقائد الفرقة 210 يائير فلاي، إلى جانب مسؤولين أمنيين ومدنيين من مستوطنات الجليل والجولان. الاجتماع لم يكن فقط لتقييم الأوضاع، بل لوضع خطة عمل ميدانية لاحتمال الدخول في مواجهة مفتوحة على الجبهة السورية.

مصادر عسكرية إسرائيلية أكدت استعداد الجيش لخوض أيام وربما أسابيع من القتال، في ظل تعقيدات ميدانية أبرزها تشابه مركبات المقاتلين المحليين والنظاميين، ما يصعّب دقة الاستهداف.

ومع تصاعد خطاب وزير الدفاع يسرائيل كاتس، وتحركات الجيش على الأرض، تبدو المنطقة على أعتاب مواجهة مباشرة وشاملة.

الجنوب السوري يتحوّل الآن إلى خط مواجهة أول، وقد لا يمر وقت طويل قبل أن تشتعل الجبهة بالكامل.