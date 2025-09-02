"ورشة طلاء عند ترامب".. البيت الأبيض يتحول إلى بيت ذهبي (فيديو إرم)

شهد المكتب البيضاوي في البيت الأبيض تحولا غير مسبوق خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب، بعد أن قرر تغيير طلاء الغرفة بالكامل وإضافة لمسات ذهبية على السقف، إطارات الأبواب، والمدفأة، حتى التماثيل والكؤوس على الرف طُليت بالذهب، وبعضها يحمل اسم ترامب.

وانقسمت الآراء انقسمت بين من رأى في التعديلات رمزا للعصر الذهبي الأمريكي، ومن اعتبرها مبالغة طاغية تشبه غرفة مصارع محترف، فيما وصل المستشار الشخصي للرئيس، جون إيكارت، وصل على متن "إير فورس وان" لمساعدة ترامب في المشروع.

وتضاعف عدد اللوحات لتصل إلى عشرين لوحة لرؤساء سابقين، إلى جانب صور العائلة وهدايا الزوار، بما في ذلك كأس العالم للأندية، وحتى السجادة التاريخية لأوباما استبدلت بغطاء أرضي ذهبي، لتصبح الغرفة معرضا للذهب بلمسة ترامب الفريدة.