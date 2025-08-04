تتمتع بقدرات شبحية.. ماذا نعرف عن المسيرة الإيرانية "آرش 2 "؟

عرضتها إيران لأول مرة عبر التلفزيون.. "آرش 2 ".. أخطر المسيرات الانتحارية الإيرانية!

طورت وصنعت بالكامل على يد خبراء إيرانيين، ويمكن إطلاقها من قاذفات برية وبحرية، تتمتع بقدرات شبحية ومضادة للتشويش، ويمكنها التحليق حتى ارتفاع 12 ألف قدم.

دقة الإصابة تصل إلى مئة بالمئة، مزودة برأس حربي يزن 50 كغم تستهدف بدقة الأهداف الأرضية، ومحطات الدفاع الجوي

طولها يبلغ 4.5 أمتار أما مداها فيبلغ 2000 كيلومتر تعمل بمحرك مكبس بدلاً من محرك نفاث ما يمنحها قدرة أكبر على التخفي.

سبق أن أعلنت إيران استخدامها لضرب أهداف داخل العمق الإسرائيلي.