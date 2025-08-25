الجوع ينخر غزة.. 132 ألف طفل ينتظرون الموت ببطون خاوية (فيديو إرم)

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد ضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 300 حالة وفاة، بينهم 117 طفلًا. وسجلت الوزارة 11 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، نتيجة النقص الحاد في الغذاء والدواء.

ويواجه القطاع المحاصر كارثة إنسانية غير مسبوقة، وسط عجز دولي وتقييد مستمر لدخول المساعدات.

بحسب تقارير أممية، يعاني أكثر من نصف مليون شخص في غزة الجوعَ الشديد، فيما تضاعفت معدلات سوء التغذية الحاد بين الأطفال ثلاث مرات في الأشهر الأخيرة.

من جانبه، حذّر برنامج الأغذية العالمي من تفشّي المجاعة، مؤكدًا أنها الحالة الأولى المؤكدة في الشرق الأوسط، داعيًا إلى تحرك فوري لوقف الكارثة وتسهيل دخول الإمدادات الإنسانية بشكل عاجل.