"بلا خط نهاية".. كيف أوقفت مظاهرة مؤيدة لفلسطين "الـطواف المرموق"؟

لم يُكتب للمشاركين في طواف إسبانيا المعروف دوليا بـ"لا فويلتا" للدراجات الهوائية، بلوغ خط النهاية والسبب تجمع متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين في المنطقة ومحاولتهم اقتحام المضمار.

موجة قلق عارمة أثارتها الحادثة ودفعت اللجنة المنظمة إلى إعلان إلغاء السباق وحساب أزمنة المرحلة المقامة في مدينة بيلباو على بعد ثلاثة كيلومترات من خط النهاية ودون إعلان فائز.

ولم يمنع وجود المئات من عناصر الشرطة محاولات بعض المتظاهرين اختراق الحواجز على طول الخط المستقيم الأخير احتجاجا على مشاركة فريق "إسرائيل بريميير تيك" بالمنافسة.

وضمن خانة "أعمال العنف" صنف مدير سباق "لا فويلتا" خافيير غيلين ما حدث في "الطواف المرموق"، وقال إن المنظمين سيقدمون شكوى إلى الشرطة.