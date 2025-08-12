"سابقة خطيرة".. واشنطن تنتفض ضد خطوة ترامب للسيطرة على الشرطة (فيديو إرم)

مواجهة سياسية وأمنية تنذر بعاصفة داخل العاصمة الأمريكية.. ملامحها بدأت بهجوم شديد اللهجة من عمدة واشنطن موريل باوزر وصفت فيه سيطرة الرئيس دونالد ترامب على شرطة المدينة بأنها "مقلقة وغير مسبوقة".

القرار جاء بعدما أمر ترامب الحرس الوطني بالنزول إلى شوارع العاصمة للسيطرة على الأمن مبررًا ذلك بارتفاع معدلات الجريمة التي وصفها بأنها "خارجة عن السيطرة".

الإجراء تصاعد بعد حادثة اعتداء على موظف في وزارة الدفاع وسرقة سيارته؛ ما دفع ترامب لاعتبار الأمر "عملًا تاريخيًّا لإنقاذ عاصمة البلاد من الفوضى والدماء والقذارة".. والرئيس لم يكتفِ بإرسال 800 من الحرس الوطني بل لمح إلى إمكانية نشر الجيش إذا استدعى الأمر.

المشرعون الديمقراطيون من واشنطن شنّوا هجومًا لاذعًا على ترامب.. من جانبها شددت باوزر على أن الجريمة انخفضت وبلغت أدنى مستوياتها منذ 30 عامًا مؤكدة أن المدينة تفتخر بإنجازاتها وتستحق أن تُعرف بحقيقتها لا بصورتها المشوهة.