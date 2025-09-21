"لذة العشق".. برنامج باكستاني يشعل الجدل قبل عرضه (فيديو إرم)

أثار برنامج المواعدة الباكستاني الجديد "لذة العشق" جدلًا واسعًا في البلاد قبل حتى عرضه، إذ لم تُبث أي حلقة بعد وهو متاح فقط عبر منصة يوتيوب.

البرنامج تقدمه النجمة الباكستانية عائشة عمر وصوّر في فيلا فاخرة بإسطنبول تجمع أربعة رجال وأربع نساء باكستانيين، حيث تُوثّق جميع تفاعلاتهم اليومية في قالب مستوحى من البرنامج العالمي "جزيرة الحب" ومقتبس من النسخة التركية "عشق آداسي".

أخبار ذات علاقة محاكمة قاتل مؤثرة باكستانية شهيرة بعد رفضها الارتباط به

الإعلان التشويقي الذي نشرته عائشة مؤخرًا خلال جولتها البحرية على طول مضيق البوسفور أشعل مواقع التواصل الاجتماعي وأثار انتقادات لاذعة، واعتبره المنتقدون "غير إسلامي" ومحاولة لتقليد الثقافة الغربية.. برغم الانتقادات المتزايدة أعلنت هيئة تنظيم البث في باكستان أنها ليست في وضع يسمح لها بالتصرف بشأن شكاوى الجمهور لأنه ليس لديها سلطة على منصة البث (يوتيوب).

البرنامج يفتح جدلًا واسعًا حول المواعدة في المجتمع الباكستاني المحافظ، حيث العلاقات خارج إطار الزواج تعتبر غير شرعية؛ ما يجعل من برنامج "لذة العشق" تجربة مثيرة للجدل ومركز اهتمام جماهيري كبير قبل أن تبدأ حلقاته رسميًّا.