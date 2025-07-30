زلزال "القرن" يضرب روسيا.. وتسونامي يجتاح المحيط والإنذارات تتوالى (فيديو إرم)

في مشهد كارثي نادر.. ضرب زلزال مرعب بقوة 8.8 درجة على مقياس ريختر سواحل شبه جزيرة كامتشاتكا في أقصى شرق روسيا في ساعات الصباح الأولى متسبباً في موجات تسونامي هائلة عبر المحيط الهادئ.. السلطات الروسية أعلنت حالة الطوارئ في جزر الكوريل بعد تسجيل أضرار واسعة وانقطاع الكهرباء.

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الموجات العاتية دفعت الولايات المتحدة ونيوزيلندا والفلبين إلى إطلاق تحذيرات عاجلة حيث دوّت صفارات الإنذار في هاواي وأوريغون وتم إخلاء مناطق ساحلية وسط تحذيرات من استمرار الموجات لساعات، فيما أفادت وكالة الأرصاد اليابانية برصد موجة تسونامي بارتفاع نصف متر فيما توقعت السلطات الكندية وصول موجات إلى جزيرة فانكوفر.

هو الزلزال الأشد منذ عام 1952 في روسيا حيث تسبّب بهزات ارتدادية بلغت 6.9 درجة، وأدى إلى تعطّل حركة النقل في اليابان، وإغلاق مطارات، وتعليق عبارات وقطارات.

خبراء الزلازل حذروا من هزات لاحقة قد تصل قوتها إلى 7.5 درجة خلال الأيام المقبلة، و نصحوا سكان المناطق الساحلية بالابتعاد عن البحر والبقاء في أماكن مرتفعة.